Βραζιλία: Εντεκάχρονος έχασε το πόδι του από επίθεση καρχαρία – Δείτε βίντεο

Ένα παιδί έντεκα χρόνων που κολυμπούσε αμέριμνο μαζί με τους φίλους του σε πολυσύχναστη παραλία της Βραζιλίας, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του.

Το αγοράκι υπέστη βαρύτατα τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του όταν το θαλάσσιο κήτος τού επιτέθηκε στο ισχίο, στην παραλία Πιεντάντε στο Ζαμποατάο ντος Γκουαραράπες, γύρω στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ο 11χρονος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες εκλιπαρούσε με όση δύναμη είχε τους διασώστες να μην το αφήσουν να πεθάνει.

Το παιδί διασώθηκε και άμεσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τη κατάστασή της υγείας του να κρίνεται σταθερή.

Βίντεο από το σημείο δείχνει μια ομάδα ανδρών να ανασύρει τον 11χρονο στην ακτή καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το 11χρονο παιδί ονομάζεται Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλες, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον θείο του, Αλντεμίρ Ζοζέ, και άλλα δύο παιδιά.

Ο θείος του παιδιού, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης.

«Ήμασταν όλοι μέσα στη θάλασσα πριν από την επίθεση, και είχα μόλις βγει από το νερό αφήνοντας τα παιδιά μέσα στη θάλασσα», είπε.

«Μετά άκουσα έναν παράξενο θόρυβο, και όταν γύρισα, το μόνο που μπορούσα να δω ήταν αίμα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και έτρεξα μέσα στο νερό για να βγάλω τον ανιψιό μου έξω. Είχε τις αισθήσεις του και απλώς συνέχιζε να με εκλιπαρεί να μην τον αφήσω να πεθάνει».