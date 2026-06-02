ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο – Πώς μπορεί να μειωθεί κατά 50%

Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τέθηκαν από χθες σε ισχύ, με στόχο τη μείωση των παραβατών.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Μαΐου 2026.

Μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρόστιμο ήταν ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου. Το κόμιστρο σε αστικά λεωφορεία και μετρό ανέρχεται στα 0,60 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,30 ευρώ το μειωμένο. Σε περίπτωση λοιπόν επιβολής προστίμου μέχρι και σήμερα, το πρόστιμο ανερχόταν στα 36 ευρώ για κάποιον που θα έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο. Αν πάλι ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου και δεν έκοψε, τότε του επιβαλλόταν πρόστιμο 18 ευρώ. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με τον νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ, το πρόστιμό μπορεί να μειωθεί κατά 50% υπό μία προϋπόθεση, αυτή της έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον έναν μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου.

“Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή στα 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης και θα προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα ημερών. Αντίστοιχη μείωση ισχύει και για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου”, διευκρινίζει ο ΟΑΣΘ.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας νομοθεσίας, έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ τα νέα, αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία χωρίς το προβλεπόμενο νόμιμο επαναφορτιζόμενο εισιτήριο ThessTicket ή την προσωποποιημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομώνThessCard.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, η διασφάλιση των εσόδων του Οργανισμού και, κατ’ επέκταση, η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Οι βασικές αλλαγές

Το πρόστιμο για τη μη χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου αναπροσαρμόζεται στα 100 ευρώ, από 36 που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών κ.λπ.) οι οποίοι πιστοποιούνται με την έκδοση και χρήση προσωποποιημένης κάρτας ThessCard, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ, από 18 που ίσχυε.

Με σκοπό την επιβράβευση των τακτικών χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ο νόμος δίνει μια σημαντική εναλλακτική δυνατότητα στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή στα 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης και θα προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα ημερών. Αντίστοιχη μείωση ισχύει και για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.

Σημειωτέον ότι το κόστος της κανονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών για 30 μέρες είναι μόλις 16 ευρώ και της μειωμένης 8 ευρώ.

Έκκληση

Ο ΟΑΣΘ απευθύνει έκκληση προς όλους τους επιβάτες να δείχνουν υπευθυνότητα, να προμηθεύονται και να επικυρώνουν το νόμιμο κόμιστρο αμέσως μετά από την επιβίβασή τους στα λεωφορεία, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και την έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oasth.gr).