Γερμανία: Σε ύψος-ρεκόρ ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια 

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και γεωγραφικών περιοχών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας – εάν ληφθεί υπ’ όψιν αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 έως το 2025 το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για «θλιβερό ρεκόρ».

Όπως διευκρινίζεται από τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξ ορισμού κίνδυνο φτώχειας. Για άγαμους, το όριο βρίσκεται στο 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών βρίσκεται στις 3.036 ευρώ.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της χώρας. Η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας, 12,6% η πρώτη και 13,2% η δεύτερη. Αντιθέτως, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη με 27,5%, στη Σαξονία-‘Ανχαλτ με 21,3%, στο Αμβούργο με 18,9% και στο Βερολίνο με 18,7%.

Η Ένωση Πρόνοιας Ισότητας προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού να καταστούν «παγίδα φτώχειας», καθώς η κατάσταση για τους ηλικιωμένους χαρακτηρίζεται «τεταμένη». Σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών πλήττεται ήδη ή κινδυνεύει από φτώχεια. Άλλες ομάδες που επηρεάζονται ιδιαίτερα είναι τα άτομα που ζουν μόνα (30,3%), μονογονεϊκές οικογένειες (28,9%) και άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (29,1%). Επιπλέον, τέσσερις στους πέντε πληττόμενους δεν εργάζονται, ενώ στο 70% τους είναι Γερμανοί.

Στην έκθεση τονίζεται ακόμη ότι για το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του, με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ