Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Στην ειδική εκδήλωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers, της πρώτης ναυτιλιακής εταιρίας που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συμμετείχε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Η Safe Bulkers, μία ελληνόκτητη ναυτιλιακή εταιρεία με διεθνή παρουσία, διαθέτει στόλο 45 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε παραγγελία 11 νέων πλοίων. Με τη σημερινή έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens, η εταιρεία αποκτά διπλή παρουσία στις κεφαλαιαγορές, διατηρώντας παράλληλα την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Για την ελληνική κυβέρνηση η σημερινή ημέρα είναι ιστορικής σημασίας τόσο για το Euronext Athens, για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όσο και για την ελληνική ναυτιλία. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, διότι σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση μετοχών, για πρώτη φορά, ναυτιλιακής εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σημειώσω την ιδιαίτερη σημασία, που έχει αυτή η εξέλιξη, δεδομένης της βαρύτητος της ναυτιλίας για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία.

Είναι σημαντική όμως μέρα και για τη ναυτιλία, την ελληνική και την ελληνόκτητη ναυτιλία, διότι νομίζω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις της ναυτιλίας με το Χρηματιστήριο. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Safe Bulkers είναι απλώς το πρώτο βήμα. Θεωρώ ότι σύντομα και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες θα ακολουθήσουν, όπως σημείωσαν ήδη με τον δικό τους τρόπο τόσο ο κ. Κοντόπουλος όσο και ο κ. Χατζηιωάννου.

Θέλω να δώσω, λοιπόν, τα συγχαρητήρια μου στον κ. Κοντόπουλο, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον κ. Χατζηιωάννου για την απόφαση που πήρε η Safe Bulkers και είμαι βέβαιος και η συνάδελφος η Κυπρία Υπουργός Ναυτιλίας μοιράζεται μαζί μου τα ίδια συναισθήματα. Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εγχείρημά σας».