Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο αντίο στον Λευτέρη Κογκαλίδη που σημάδεψε τη μουσική ζωή της χώρας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα τον Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά, όπου συγκεντρώθηκαν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του ή να διδαχθούν από τη σοφία, τη γενναιοδωρία και το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μουσική και τον πολιτισμό.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 83 ετών, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια και όραμα την ενημέρωση, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που ξεπερνά τα στενά όρια της δημοσιογραφίας και αγγίζει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη συλλογική μνήμη.

Μια ζωή αφιερωμένη στη δημοσιογραφία και τη μουσική

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1962. Συνεργάστηκε με ιστορικά έντυπα της Θεσσαλονίκης, όπως η «Νέα Αλήθεια», ο «Ελληνικός Βορράς», η «Εσπερινή Ώρα» και η «Μακεδονία», ενώ άφησε το αποτύπωμά του και στα περιοδικά «Επιλογές» και «Θ».

Η παρουσία του στο ραδιόφωνο υπήρξε εξίσου σημαντική. Συνεργάστηκε με τους FM100, A103, Ράδιο 105 Helexpo και τα τελευταία χρόνια με το Πρακτορείο FM 104,9, ενώ για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της αγαπημένης εκπομπής «Ράδιο-Νοσταλγία» στο Β΄ Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Η μεγάλη του παρακαταθήκη, ωστόσο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ΕΡΤ3. Ως διευθυντής Τηλεόρασης και αργότερα διευθυντής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του σταθμού και στην εξωστρέφεια της δημόσιας τηλεόρασης.

Παράλληλα, υπήρξε άνθρωπος με έντονη διεθνή παρουσία. Για τρεις δεκαετίες παρακολουθούσε το Midem στις Κάννες, υπήρξε ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα, συντονιστής των Βαλκανικών Τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών, καθώς και μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της CIRCOM, της πανευρωπαϊκής ένωσης δημοσίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Κ. Γκιουλέκας: «Με οδήγησε στα δημοσιογραφικά μονοπάτια»

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος του υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, ο οποίος δεν μίλησε ως πολιτικός, αλλά ως άνθρωπος που οφείλει στον Λευτέρη Κογκαλίδη τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα.

Θυμήθηκε τη γνωριμία τους, όταν ως μαθητής λυκείου επισκέφθηκε την τότε ΥΕΝΕΔ αναζητώντας ηχητικά εφέ για τη σχολική εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου. Στη σύντομη συνομιλία τους δέχτηκε την ερώτηση «Σε ενδιαφέρει η δημοσιογραφία;» και την επόμενη ημέρα βρέθηκε στον «Ελληνικό Βορρά», όπου πήρε το βάπτισμα του πυρός γράφοντας το πρώτο του ανυπόγραφο δημοσιογραφικό μονόστηλο.

Ο κ. Γκιουλέκας μίλησε για έναν άνθρωπο πρωτοπόρο, με σπάνια παιδεία, βαθιά γνώση και αστείρευτο πάθος για τη μουσική, ενώ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του αναφερόμενος στην τελευταία τους συνάντηση, μόλις χθες το πρωί, στο νοσοκομείο.

«Αν και ο Λευτέρης ήταν σε λήθαργο και δεν καταλάβαινε, εγώ του είπα το τελευταίο αντίο μου, όσο ήταν ακόμη στη ζωή. Και ειλικρινά πιστεύω ότι, παρόλο που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, κατάλαβε αυτό το τελευταίο αντίο και αυτό το τελευταίο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που μου άνοιξε έναν φωτεινό δρόμο στη ζωή, τον δρόμο της δημοσιογραφίας», είπε ο κ. Γκιουλέκας.

Κλείνοντας τον επικήδειό του, χρησιμοποίησε μια εικόνα που αποτύπωσε τα συναισθήματα των περισσότερων παρευρισκομένων: «Λευτέρη, καλό σου ταξίδι. Τα βράδια που κοιτάμε τον ουρανό, όπως τα αστέρια του Billboard, ένα φωτεινό αστέρι θα φωτίζει τον ουρανό μας, γιατί αυτό ήσουν. Ένα φωτεινό αστέρι».

Ο δημοσιογράφος που δίδασκε με το παράδειγμά του

Τη βαθιά θλίψη του δημοσιογραφικού κόσμου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Γιάννης Βοϊτσίδης. Περιέγραψε τον Λευτέρη Κογκαλίδη ως έναν κοσμοπολίτη, καινοτόμο άνθρωπο που έβλεπε πάντα μπροστά από την εποχή του, χωρίς ποτέ να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της προσωπικότητάς του.

«Διακρινόταν από σπάνια ευγένεια, ήθος, δοτικότητα και διάθεση να στηρίζει και να διδάσκει τους νέους συναδέλφους», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του είναι οι αξίες και οι αρχές που υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή.

Παρούσα στην κηδεία ήταν και η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου. «Θα μπορούσα να πω απλά ότι ο Λευτέρης Κογκαλίδης είναι η ιστορία του ραδιοφώνου. Θεωρώ όμως ότι η δουλειά, η συλλογή, οι γνώσεις του και όλα όσα συγκροτούσαν την προσωπικότητά του τον καθιστούν μια εμβληματική φυσιογνωμία της ίδιας της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Ν. Αποστολόπουλος: «Ήταν η βενζίνα μου»

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο στενός του φίλος, σχεδιαστής μόδας Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος, με εμφανή δυσκολία, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη σπάνια αυτή σχέση. «Έχουμε ζήσει μαζί 26 χρόνια. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι… Ήταν για μένα περισσότερο από αδελφός μου», είπε συγκινημένος.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στις επαφές του κινητού του δεν τον είχε περασμένο με το όνομά του, αλλά με τη λέξη «βενζίνα». «Γιατί ό,τι και να συνέβαινε στη ζωή μου, αυτός έβαζε βενζίνα για να ξεκινάει πάλι το αυτοκίνητο. Ήταν η βενζίνα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη δωρεά στο Φεστιβάλ Ολύμπου και η αγάπη για το Φεστιβάλ Τραγουδιού

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά στη σχέση του με το Φεστιβάλ Ολύμπου, με τον πρόεδρο του ΟΡ.ΦΕ.Ο. Γρηγόρη Παπαχρήστο, να μιλά για έναν άνθρωπο που υπήρξε ουσιαστικά ο άτυπος καλλιτεχνικός σύμβουλος του θεσμού.

Η πρόσφατη δωρεά σημαντικού μέρους του προσωπικού του αρχείου, της βιβλιοθήκης, των ταινιών, των μουσικών παραγωγών και των σπάνιων τεκμηρίων του αποτελεί, όπως είπε, ανεκτίμητη προσφορά για τις επόμενες γενιές.

«Εκφράζουμε τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μας για την πράξη του να χαρίσει κάτι από τα πιο αγαπημένα του πράγματα στο Φεστιβάλ. Παράλληλα, είμαστε ευγνώμονες για τις συμβουλές που μας έδινε κάθε φορά, τόσο για το πρόγραμμα όσο και για τον τρόπο οργάνωσης ενός φεστιβάλ, όπως το έβλεπε από τη δική του σκοπιά», σημείωσε.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, Αλέξης Τσαξιρλής, θυμήθηκε την πολυετή σχέση του εκλιπόντος με το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και την αδιάκοπη προσπάθειά του να το αναδείξει σε έναν θεσμό διεθνούς εμβέλειας.

Αναφέρθηκε επίσης στον καθοριστικό του ρόλο στη δημιουργία του Ράδιο 105 και στις μουσικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε μέχρι πρόσφατα, προσελκύοντας ένα κοινό που τον ακολουθούσε με αφοσίωση.

«Δεν ξεχνάμε εκείνη την πανσέληνο του Ιουλίου, πριν από εννέα χρόνια, όταν διοργανώσαμε στην πλατεία της ΧΑΝΘ εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση με τραγούδια αφιερωμένα στο φεγγάρι και το καλοκαίρι. Την είχε αγκαλιάσει τόσος κόσμος, που πραγματικά θα τη θυμόμαστε πάντα, όπως θα θυμόμαστε και τον Λευτέρη, που ήταν πάντοτε δίπλα μας», κατέληξε ο κ. Τσαξιρλής. Στη συνέχεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμαριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ