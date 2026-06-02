Θάνατος του 3χρονου Άγγελου: Η υπεράσπιση ζητά να εξεταστεί η νοητική λειτουργία της 27χρονης μητέρας

Με διαδικαστικό αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας άρχισε το πρωί η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, ο θάνατος του οποίου είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση.



Η υπεράσπιση ζητά να αναγνωστεί και να ενταχθεί στα πρακτικά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη νοητική κατάσταση της 27χρονης.



Σύμφωνα με την υπεράσπιση και όπως αναμεταδίδει το neakriti η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία, καθώς αφορά στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα, τη νοητική κατάσταση και τη λειτουργικότητα της 27χρονης. Όπως υποστηρίχθηκε, η απόφαση αναφέρεται στο χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης της κατηγορουμένης και στο πλαίσιο των δυσκολιών που φέρεται να αντιμετωπίζει στην καθημερινή της λειτουργία και στην αξιολόγηση σύνθετων καταστάσεων.



Εξετάζονται οι μάρτυρες

Το αίτημα υποβλήθηκε ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων που αναγράφονται στο κλητήριο θέσπισμα και όχι στο στάδιο ανάγνωσης εγγράφων. Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε την κατ’ εξαίρεση ανάγνωση της απόφασης και των πρακτικών της, επικαλούμενη την ανάγκη να τεθούν εγκαίρως υπόψη του δικαστηρίου στοιχεία που, κατά την άποψή της, συνδέονται άμεσα με κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης.



Στο έγγραφο αίτημα που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η 27χρονη, η οποία κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού, ζητά μέσω της υπεράσπισής της την ανάγνωση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των πρακτικών που τη συνοδεύουν. Παράλληλα, ζητείται η επαναφορά αιτήματος για προβολή βιντεοληπτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση της αποδεικτικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υλικού στα πρακτικά της δίκης.



Όπως αναφέρεται επιπλέον στο αίτημα, τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς συνδέονται με την αποτύπωση της νοητικής κατάστασης της 27χρονης, της δυνατότητας αντίληψης και αξιολόγησης γεγονότων, αλλά και της ικανότητάς της να διαχειρίζεται απαιτητικές και πιεστικές συνθήκες.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η υπεράσπιση στο γεγονός ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκε πρόσφατα και, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνει με θεσμικό και δικαστικά διαπιστωμένο τρόπο το πλαίσιο δυσκολιών της 27χρονης. Συγκεκριμένα, στο αίτημα γίνεται λόγος για χαμηλό νοητικό επίπεδο, μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτα πρόσωπα.

Κατά την υπεράσπιση, τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για την ερμηνεία της στάσης της 27χρονης μέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε μετά τη μετακίνησή της στην Κρήτη και τη συμβίωσή της με τον 44χρονο σύντροφό της. Η πλευρά της κατηγορουμένης υποστηρίζει ότι το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει την εν λόγω κατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσει ορθά τις συμπεριφορές της, τις αντιδράσεις της, τις παραλείψεις της και τη γενικότερη θέση της στο οικογενειακό πλαίσιο που διαμορφώθηκε.



Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου συνεχίζεται με καταθέσεις γειτόνων του 44χρονου συντρόφου της μητέρας.