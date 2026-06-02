Συνάντηση Μητσοτάκη-Μουλίνο: Ελλάδα και Παναμάς εμβαθύνουν τη συνεργασία σε τουρισμό και ναυτιλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και οι προοπτικές ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του τουρισμού και στις δυνατότητες αύξησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών.

Συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, με έμφαση στο κοινό ενδιαφέρον για τη θαλάσσια ασφάλεια και το ελεύθερο εμπόριο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις θέσεις της χώρας μας για την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη για έναν οδικό χάρτη ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, ώστε να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική ευαισθησία και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Τόνισε ότι είναι σημαντικό το κόστος των σχετικών αποφάσεων να μην επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές.

Παρουσία των δύο ηγετών υπογράφηκαν οι παρακάτω συμφωνίες:

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και του Παναμά για την εγκαθίδρυση μηχανισμού πολιτικών διαβουλεύσεων, ανάμεσα στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Javier E. Martínez-Acha Vásquez.

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και την Γενική Διοικήτρια της Αρχής Τουρισμού της Δημοκρατίας του Παναμά, Gloria de León Zubieta.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Παναμά είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μου, κ. Πρόεδρε, που σας καλωσορίζω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι οι διμερείς μας σχέσεις γίνονται όλο και πιο στενές. Με χαροποιεί το γεγονός ότι επιτέλους ανοίξαμε πρεσβεία στον Παναμά, ότι βελτιώνουμε το διμερές εμπόριό μας και συνεργαζόμαστε στενά σε θέματα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, που αποτελεί τομέα κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες μας. Με χαροποίησε ιδιαίτερα η παρουσία σας χθες στην έκθεση «Ποσειδώνια», η οποία, όπως είδατε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση αφιερωμένη στον ναυτιλιακό τομέα. Και πάλι, καλωσήρθατε.

José Raúl Mulino: Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο που διαθέτετε, δεδομένου ότι έχετε «βαρύ» πρόγραμμα. Για εμένα, για όλη την αντιπροσωπεία που με συνοδεύει και για την κυβέρνηση, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν από τους αξιόπιστους εταίρους μας, ειδικά στις δράσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού.