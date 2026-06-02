Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Τραγωδία στο Ρέθυμνο με έναν 86χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Κουντουριώτη το μεσημέρι της Τρίτης (2/6), όταν ο 70χρονος έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.