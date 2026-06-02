Έλενα Τσαγκρινού για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Το νέο μου τραγούδι “Καίγομαι” τα λέει όλα

Η Έλενα Τσαγκρινού σε δηλώσεις της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε για την τρυφερή σχέση που έχει με τον γιο της, το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην προσωπική της ζωή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς και την άποψή της για τη Eurovision.

«Ο γιος μου πλέον με αναζητά για να μου δώσει φιλάκια. Δηλαδή και μόνο αυτό το πράγμα… μπορεί να σε κάνει να λιώσεις. Είμαι μία μανούλα, μόνη μου με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και τον περιμένω πώς και πώς να έρθει από τον μπαμπά του», περιγράφει η τραγουδίστρια για τη μητρότητα και το παιδί της.

Μπαίνοντας στη Wikipedia, στο κομμάτι «Προσωπική ζωή», γράφει ότι από το 2026 είναι σε σχέση με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και παρουσιαστή, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Εντάξει, ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και πολλά άλλα. Είμαστε ερωτευμένοι! Το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα γι’ αυτό που περιγράφεις», απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού στην κάμερα του Alpha.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει για το θέμα με την Έλενα Κώνστα: «Από τη στιγμή που συνεργάζονται, ούτως ή άλλως, η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα. Είναι επαγγελματική σχέση. Ο λόγος που ανέβηκε κι αυτό το βίντεο είναι γιατί πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα».

«Η Eurovision είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει επαγγελματικά μέχρι τώρα. Πιεστήκαμε πολύ, θέλαμε πολύ τη νίκη αλλά δεν ήρθε. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το οποίο πληγώνει τους καλλιτέχνες και την παραγωγή. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση στο εξωτερικό. Είχαμε, επίσης, πολλή αγάπη από τη χώρα μας και από την Κύπρο. Δυσκολευτήκαμε λόγω τίτλου.

Ο Ακύλας έχει ακούσει πάρα πολλά. Ήταν η περίοδος που κανένας δεν τον υποστήριξε. Στη συνέχεια, τον υποστήριξαν οι πάντες! Εγώ πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία αυτή που δόθηκε στον Ακύλα και μπράβο του για όλη την προσπάθεια. Αλήθεια, μπράβο! Δεν πειράζει, στη Eurovision είναι πολύ εύκολο να μην πας καλά. Το πιο εύκολο», δηλώνει κλείνοντας η Έλενα Τσαγκρινού.