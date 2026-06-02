Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Νίκος Δένδιας

Την Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας. Θα συμμετάσχει στην Σύνοδο των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό, αύριο, Τέταρτη 3 Ιουνίου, στις 9:00 π.μ. στη Σύνοδο των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της Συνόδου είναι «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου».

H 19η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών (Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία) διεξάγεται από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.