O Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει το κόμμα του – Στόχος οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ

Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει οριστικά την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις σχετικές προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τις συζητήσεις για ανακατατάξεις και στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εκπομπή “Live News”, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα ακόμη και άμεσα, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται βιαστικός, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή μετέφερε πληροφορίες από πολιτικούς φίλους του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η σχετική απόφαση θεωρείται πλέον ειλημμένη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο εάν θα ανακοινωθεί το κόμμα, αλλά επεκτείνεται και στο εκλογικό ακροατήριο στο οποίο σκοπεύει να απευθυνθεί.

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή “Live News”, ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα αντλούσε δυνάμεις κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από κόμματα που κινούνται στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης. Παράλληλα, θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τους συσχετισμούς στον χώρο της Δεξιάς, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική φθορά αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η στόχευση προς τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Πρόκειται για πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι χωρίς να έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα. Το συγκεκριμένο ακροατήριο, που συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού περιγράφουν ως «το ακροατήριο του καναπέ», φέρεται να αποτελεί βασικό πεδίο πολιτικής διεκδίκησης για τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό τροφοδοτεί ήδη σενάρια για νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στον χρόνο των ανακοινώσεων και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ένα νέο κόμμα Σαμαρά στους συσχετισμούς εντός της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης.

Δείτε το βίντεο