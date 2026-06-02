Ο Στεφάν Λανουά παραμένει αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ για ακόμη δύο χρόνια

Θετική ήταν η εισήγηση στη συνεδρίαση της ΕΠΟ για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο οποίος και αναμένεται να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την Ομοσπονδία.

Ο Ολυμπιακός ψήφισε αρνητικά για την ανανέωση του συμβολαίου του Στεφάν Λανουά, αλλά μειοψήφησε στη συνεδρίαση της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να “περάσει” η εισήγηση για την παραμονή του Στεφάν Λανουά στη θέση του.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής θα συνεχίσει να έχει μάλιστα στο πλευρό του τους συνεργάτες του, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανό Ευθυμιάδη και Αντωνία Κόκοτου, οι οποίοι και θα ανανεώσουν επίσης τη συνεργασία τους με την ΕΠΟ.

