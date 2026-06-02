ΣτΕ: Ακύρωσε απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να αποσύρει αστυνομική προστασία από πρώην συνεργάτη άλλοτε υψηλόβαθμου στελέχους της Siemens

«Κόκκινη κάρτα» έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσει την παροχή προστασίας σε πρώην συνεργάτη πρώην ισχυρού άνδρα της Siemens Ελλάς, που πρωταγωνίστησε στο σκάνδαλο των μαύρων ταμείων της Siemens.

Όπως μεταδίδει το newsit.gr, το Δ’ Ποινικό Τμήμα του ΣτΕ εξετάζοντας την προσφυγή της Α.Τ. αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή, κρίνοντας ότι λανθασμένα η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να αποσύρει τα μέτρα προστασίας που παρείχε βάσει προηγούμενης απόφασης στη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία νωρίτερα είχε κριθεί από τη δικαιοσύνη ως πολύ βασική μάρτυρας στο σκάνδαλο των μαύρων ταμείων της Siemens και κατά συνέπεια «ευπαθής στόχος» που χρίζει προστασίας.

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 747/2026 απόφασή τους, διαπιστώνουν ότι δεν έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από την προηγούμενη απόφαση διατήρησης των αστυνομικών μέτρων στη μάρτυρα, αλλά ούτε και αλλαγή των δεδομένων ζωής της. Κατά συνέπεια, έκριναν οι διοικητικοί δικαστές θα πρέπει να διατηρηθούν τα αστυνομικά μέτρα στην πρώην συνεργάτη υψηλόβαθμου στελέχους της Siemens Ελλάς, θεωρώντας ότι εν δυνάμει διατρέχει ακόμη κίνδυνο για την ασφάλειά της.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, βάσει της θέσης που κατείχε στην εταιρεία την επίδικη περίοδο, είχε καταθέσει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, το δελτίο τύπου του Εκπροσώπου τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Νικολάου Σεκέρογλου:

«Με την απόφαση 747/2026 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος : Η. Μάζος, Εισηγητής: Ι. Παπαγιάννης) έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων της Ελληνικής Αστυνομίας με τις οποίες αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του ότι η αιτούσα είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα σε ποινική υπόθεση.

Ειδικότερα, το Τμήμα έκρινε, κατά πλειοψηφία,πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της αιτούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της αιτούσας, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας».