H Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού είναι το νέο hot ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Η γνωστή τραγουδίστρια την Τρίτη ανέβασε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πράγματι ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Στις 21 Μαΐου, η Έλενα Τσαγκρινού είχε λάβει ως δώρο μια τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα πολύ τρυφερό μήνυμα από τον γνωστό παρουσιαστή.

Ωστόσο, οι δυο τους έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρόλα αυτά η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τον αγαπημένο της, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί και δείχνουν το φαγητό που παρήγγειλαν σε κοινή τους έξοδο.

Μάλιστα την πρώτη τους δημόσια κοινή φωτογραφία έκανε repost στον δικό του λογαριασμό και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.