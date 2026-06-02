Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις για τα δύο παιδιά του ζευγαριού – Δεν άκουσαν τις κραυγές ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα η άγρια δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα που αποκαλύφθηκε χθες (1/6), με τον 41χρονο σύζυγό της να ομολογεί το φονικό στις Αρχές.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη κατά τη διάρκεια της δολοφονίας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών

Θα γίνουν τοξικολογικές στα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία που ενδεχομένως εξηγεί το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι αργά το πρωί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ανακοίνωση της τραγικής είδησης αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή παιδοψυχιάτρου και παρουσία της αδελφής του θύματος, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.

Μάλιστα από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι τα παιδιά ήταν μπροστά σε πολλούς τσακωμούς του ζευγαριού.