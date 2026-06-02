Εθνική πόλο ανδρών: Χωρίς Γενηδουνιά οι κλήσεις για το World Cup

Μία μεγάλη έκπληξη περιλάμβαναν οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής πόλο ανδρών, ενόψει της τελικής φάσης του World Cup, που θα διεξαχθεί από 22 έως 26 Ιουλίου στο Σίδνεϊ.

Ο προπονητής της Εθνικής πόλο ανδρών κάλεσε συνολικά 21 παίκτες, αλλά από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του αρχηγού της γαλανόλευκης, Ντίνου Γενηδουνιά, κάτι που σημαίνει ότι ο έμπειρος περιφερειακός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζεται, τουλάχιστον για την επικείμενη διοργάνωση.

Εκτός προετοιμασίας μένει επίσης ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Νίκος Παπανικολάου, που ήταν σταθερό μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τα τελευταία δύο χρόνια.

Στον αντίποδα, νέα πρόσωπα είναι ο Ανδρέας Μπιτσάκος του Πανιωνίου, ο Χρίστος Λασκαρίδης του Απόλλωνα και ο Απόστολος Γεωργαράς, ο οποίος σπουδάζει στις ΗΠΑ (οι δύο τελευταίοι έχουν κληθεί και στο παρελθόν σε προετοιμασία, αλλά δεν έχουν παίξει ποτέ με την εθνική ανδρών).

Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε τους:

Νίκος Γαρδίκας, Χρίστος Λασκαρίδης, Νίκος Μητράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Απόστολος Γεωργαράς (USC), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί στο ΟΑΚΑ, αλλά το «παρών» θα δώσουν λίγοι από τους παραπάνω πολίστες.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα ενσωματωθούν μετά το final-4 του Champions League (11-13 Ιουνίου), όπως βεβαίως και ο Αργυρόπουλος, ο Καλογερόπουλος μετά τον δεύτερο τελικό του Euro Cup (06/06), όπου η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει τη Γιάντραν Σπλιτ, ενώ για τους αθλητές του Απόλλωνα και της Βουλιαγμένης, η ένταξή τους στην προετοιμασία θα εξαρτηθεί από την πορεία της σειράς για τις θέσεις 3-4 της Waterpolo League.