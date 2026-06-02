ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή σήμερα οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι” του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους βασικούς κατηγορούμενους να περνούν το κατώφλι της Δικαιοσύνης.

Επτά πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσε από το 2019 και προκάλεσε ζημία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου. Οι πέντε εξ αυτών φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σήμερα οι απολογίες των φερόμενων ως αρχηγικών στελεχών

Η απολογητική διαδικασία εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι επτά κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται κομβικός ρόλος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πέντε από αυτούς αποτελούσαν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της ομάδας διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια και απέφερε στα μέλη της συνολικό παράνομο όφελος ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι

Χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για δέκα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά από πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.

Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση.

Παράλληλα, δύο ακόμη κατηγορούμενοι που είχαν κληθεί να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία και θα εμφανιστούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους»

Όλοι οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν γνώση παράνομων ενεργειών που φέρεται να έγιναν με τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου», φέρεται να υποστήριξε μία κατηγορούμενη.

Άλλος κατηγορούμενος, ιδιωτικός υπάλληλος, ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε κατατέθηκαν στον λογαριασμό του χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες

Οι 17 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, η άμεση συνέργεια στην απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ αρκετοί συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Η παράλληλη δικογραφία στην Κρήτη

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις και στη δικογραφία που αφορά τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Την Κυριακή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορούνται στην υπόθεση, αποτελώντας τον μοναδικό προφυλακισμένο μεταξύ των 22 κατηγορουμένων που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής.

Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, χθες απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι από την Κρήτη που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι, πλην του λογιστή που προφυλακίστηκε, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις που φτάνουν έως τις 10.000 ευρώ.

Οι ισχυρισμοί αντιδημάρχου και αγρότη

Στη δικογραφία της Κρήτης περιλαμβάνεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος από το 2021 διατηρούσε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τις εκτάσεις που δηλώνονταν.

«Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται απλώς μάς δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς Taxis», φέρεται να ανέφερε.

Από την πλευρά του, αγρότης που έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ φέρεται να υποστήριξε ότι τα αγροτεμάχια που δήλωνε προέκυπταν μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.