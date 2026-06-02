Οι Ρώσοι συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Ουκρανία – Νέα πλήγματα στο Κίεβο με νεκρούς

Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις στην πρωτεύουσα Κίεβο, που έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων στο Κίεβο ως τώρα», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, αφού νωρίτερα έκανε λόγο για 29 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, στα πλήγματα σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποιούσε αρχικά.

Αφού άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις πυραύλων, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες, ενώ υψώνονταν στήλες πυκνών καπνών από τομείς της πόλης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην πόλη Ντνίπρο, οι αρχές έκαναν λόγο για 5 νεκρούς και 25 τραυματίες. Ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram πως ο αριθμός των τραυματιών «μεγαλώνει».

Rusia desata un ataque masivo y brutal contra Kiev.



En una ofensiva sin precedentes, Rusia ha lanzado decenas de misiles y enjambres de drones directamente sobre la capital ucraniana.



Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ. Η πόλη υπέστη επιδρομή με τη χρήση «15 drones και δυο πυραύλων», πρόσθεσε.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, άμαχος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, κατά τη διάρκεια επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν μέσω Telegram.

Ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones, ανέφεραν οι αρχές εκεί.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας, αφού η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο.

Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κάθε νύχτα –στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας– εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τον Μάιο, ο αριθμός των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της ουκρανικής επικράτειας ήταν από τους μεγαλύτερους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος: ανήλθε σε 211, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός Αρέσνικ, βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς ικανού να φέρει συμβατική ή πυρηνική γόμωση. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το οπλικό σύστημα αυτό από την έναρξη του πολέμου με τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 8.150 drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα, αριθμό αυξημένο κατά 24% σε σύγκριση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Ο αριθμός ρεκόρ επιθέσεων με drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας καταγράφτηκε παρά την 3ήμερη κατάπαυση του πυρός από την 9η Μαΐου, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και γέννησε ελπίδες, που δεν διήρκεσαν, πως θα μπορούσε να ξαναρχίσει διαδικασία των διαπραγματεύσεων για να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Στα μέσα του Μαΐου εξαπολύθηκε μια από τις πιο αιματηρές ρωσικές επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία σκοτώνοντας κάπου είκοσι ανθρώπους.

Το Κίεβο διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκε το «91%» των ρωσικών πυραύλων και drones τον Μάιο.

Η Ουκρανία λέει πως έχει αναπτύξει πρωτοπόρο σύστημα κατά των drones, αλλά είναι πάντα εξαρτημένη από τους συμμάχους της στη Δύση για τον εφοδιασμό της με πυρομαχικά για τα αντιπυραυλικά συστήματά της. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να προειδοποιούν ότι τα πυρομαχικά για αυτά τα συστήματα δεν επαρκούν.

Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο.