MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν έχει ήδη ραγίσει και στο τέλος θα καταρρεύσει

ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την εκτίμηση ότι το σημερινό καθεστώς του Ιράν έχει ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα και τελικά θα καταρρεύσει εξέφρασε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που σχεδιάζει εναντίον του Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν και το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι εξαιρετικά βαρύ. Το Ιράν έχει ήδη πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος τρόμου στο Ιράν έχουν ραγίσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αυτό που ήταν και, σας λέω, στο τέλος θα πέσει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την τελετή αποχώρησης του απερχόμενου επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και τον Λίβανο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μάριος Οικονόμου: Σήμερα στα Ιωάννινα το τελευταίο αντίο στον διεθνή πρώην ποδοσφαιριστή

ΔΙΕΘΝΗ 30 λεπτά πριν

Ρωσία: Ο κυβερνήτης της Κριμαίας καλεί τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του εν μέσω έλλειψης καυσίμων

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Λίβανος ανακοίνωσε τη μερική κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, κρίσιμη η συνάντηση στην Ουάσινγκτον

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ελένη Γερασιμίδου: Πριν δύο χρόνια πήρα τη δικηγόρο μου, της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Μάριος Οικονόμου: Εντολή για νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του – Ερευνώνται τα ακριβή αίτια θανάτου του