Ελένη Γερασιμίδου: Πριν δύο χρόνια πήρα τη δικηγόρο μου, της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε

Η Ελένη Γερασιμίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno», μίλησε αρχικά για τη συνεργασία με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, στην κωμωδία «Stand-upάντεχα»

«Είναι κάτι που έχω γράψει εγώ, για τον Ξένο. Είχα γράψει κάτι μόνο για μένα, αλλά ζήλεψε ο Ξένος και έτσι του έβαλα κάτι που νομίζω ότι είναι και καλύτερο από το δικό μου. Μοιάζει αυτή η παράσταση σαν stand-up comedy και εμείς, αφού είμαστε ηθοποιοί, θα παίζουμε και λίγο παραπάνω. Όμως θα είμαστε απέναντι στο κοινό και θα του μιλάμε», είπε αρχικά η Ελένη Γερασιμίδου.

Για την κοινή τους ζωή, η οποία φέτος συμπληρώνει 46 χρόνια, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Κοιτάξτε, διασκεδαστική είναι, αλλά έχει κι ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. Πριν από ένα – δυο χρόνια πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε ότι θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο».

Κλείνοντας, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Θα με δείτε στην τηλεόραση. Αρχίζουμε τα γυρίσματα τον άλλο μήνα, ήδη αρχίζουν οι συνάδελφοι, εγώ αρχίζω τον Ιούλιο. Είναι τα “Δύο Μαύρα Πουκάμισα” στο MEGA, πάνω στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Η τηλεόραση μου λείπει οικονομικά, παρόλο που τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά».