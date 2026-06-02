Λάμπρος Κωνσταντάρας: Δεν έχει πέσει στο τραπέζι μια συνεργασία με την Ελίνα Παπίλα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@star», απάντησε για το τηλεοπτικό του μέλλον…

«Κάθε δύο μέρες κάνω ραντεβού με το κανάλι, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένο ραντεβού», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Δεν έχω ιδέα για το ρεπορτάζ που λέει ότι δεν θα κάνω την ταξιδιωτική εκπομπή με τον Θέμη Γεωργαντά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Δεν έχει πέσει στο τραπέζι μια συνεργασία με την Ελίνα Παπίλα, αλλά θα το έκανα με χαρά, είμαι open, δεν έχω τέτοια θέματα. Η Δέσποινα Καμπούρη είναι φίλη μου και την εκτιμώ πολύ».

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απάντησε για τον Κώστα Τσουρό: «Ο Κώστας Τσουρός άκουσε πολλά ένα χρόνο, έφαγε πολύ “ξύλο”. Καλά έκανε και απάντησε μέσα από τις τελευταίες εκπομπές του. Ο Κώστας Τσουρός προερχόταν από δύο καλές χρονιές, οπότε δεν τον χαρακτηρίζει η φετινή χρονιά».