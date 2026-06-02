Εθνική ποδοσφαίρου: Επίσημα στην Τούμπα τα πρώτα παιχνίδια του νέου Nations League

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε κι επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια για το νέο Nations League θα γίνουν στην Τούμπα, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να “μετακομίζει” από το γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αναζητούσε το επόμενο “σπίτι” της, λόγω και των εργασιών που θα γίνουν στο “Καραϊσκάκης”, με την Τούμπα να είναι η οριστική επιλογή για τα ματς Ολλανδία και Γερμανία στο Nations League.

Το γεγονός ανακοίνωσε η ΕΠΟ, αναφέροντας: «Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45)».