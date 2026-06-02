Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης σε Περιφερειακό και Μουδανιών

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το επόμενο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

1) Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Παρασκευή Ιουνίου 2026, από τις 10.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες από τον κόμβο Κ5 (κόμβος Παπαγεωργίου) έως τον κόμβο Κ16 (κόμβος Λαχαναγοράς) και στις δύο κατευθύνσεις. Περιλαμβάνονται και οι κλάδοι εξόδου και οι κυκλικοί κόμβοι Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.

2) Εργασίες κοπής πρασίνου, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, από τις 06.00 π.μ. στα εξής τμήματα:

α) επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Λαχαναγοράς (Κ16) έως και την έξοδο της ανατολικής Περιφερειακής Οδού (Κ5),

β) επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη έως τον Α/Κ Ν. Ρυσίου,

γ) επί του ερείσματος της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας έως την έξοδο της ανατολικής Περιφερειακής οδού (Κ5)

Σε ό,τι αφορά στο έρεισμα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά. Επίσης, σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός.

3) Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, από τις 08.30 έως τη δύση του ηλίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στο έρεισμα της οδού, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, από τη Χ.Θ. 25,00 περίπου μέχρι τη Χ.Θ. 30,00 περίπου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.