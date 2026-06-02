Καρυστιανού κατά Τσίπρα: Είναι ξαναζεσταμένο φαΐ, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε

Τις βασικές θέσεις του νέου της πολιτικού φορέα, αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν στην πολιτική, παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, στην πρώτη της συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας την Τρίτη (02.06.2026) στον ΑΝΤ1, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να περιγράψει το κόμμα της ως ένα «πηγαίο κοινωνικό κίνημα», το οποίο, όπως είπε, δεν χωρά στα παλαιά σχήματα Αριστεράς και Δεξιάς. Για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, πάντως, ήταν κατηγορηματική: τον χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό» και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας.

«Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα με γνωρίζατε», είπε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική της απόφαση με τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων. Όπως σημείωσε, ήταν «πολιτικοποιημένη από πάντα», αλλά είχε χρόνια να ψηφίσει, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν έβλεπα να υπάρχει ελπίδα».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο του κόμματός της βρίσκεται «ο άνθρωπος», ενώ επέμεινε ότι η αφετηρία της πολιτικής της κίνησης δεν είναι κομματική, αλλά κοινωνική. «Ενωθήκαμε γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε, θέλοντας να διαφοροποιήσει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από το παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρηματοδότηση του νέου φορέα, λέγοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένο μπάτζετ. Όπως αποκάλυψε, η παρουσίαση στο Ολύμπιον κόστισε 18.000 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, κάλυψε προσωπικά.

Ως πρώτες προτεραιότητες, σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας, έθεσε τη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά θέματα. Επικαλούμενη την παρενόχληση ερευνητικού πλοίου ανοιχτά της Κάσου, έκανε λόγο για «εθνικό καθήκον», επιχειρώντας να δώσει στο νέο κόμμα και πατριωτικό στίγμα.

Για τους πλειστηριασμούς, ανέφερε ότι υπάρχει ειδικό επιτελείο που επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα. Τόνισε, πάντως, ότι κεντρικό ζητούμενο είναι η διαφάνεια, ώστε, όπως είπε, ο δανειολήπτης να γνωρίζει γιατί χάνει το σπίτι του.

Στο μεταναστευτικό, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για σοβαρό ζήτημα, ζητώντας ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης και έλεγχο των ΜΚΟ. «Υποχρέωσή μας είναι η διαφύλαξη των συνόρων της χώρας», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα της θα είναι «αμείλικτο απέναντι στους διακινητές».

Απαντώντας στην κριτική για την πολιτική φυσιογνωμία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», είπε πως «το σύστημα θέλει να μας βάλει ταμπέλα». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με είπαν την πρώτη ακροδεξιά κομμουνίστρια», επιμένοντας ότι το νέο κόμμα δεν αυτοτοποθετείται με τους παλιούς όρους του πολιτικού φάσματος.

Για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ότι ήταν «πολύ γκλάμουρους» και βασιζόταν περισσότερο στην εικόνα. Ξεκαθάρισε, δε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς, όπως είπε, η ίδια δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί τις θέσεις του κόμματός του.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να χαθεί η ταυτότητα του εγχειρήματος. Ακόμη και για «τίμιους ανθρώπους» μέσα στη Βουλή, όπως είπε, η απάντηση θα ήταν η ίδια: ότι θέλει να μείνει πιστή σε αυτό που έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.