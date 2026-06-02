Τζιτζικώστας: Silicon Valley της παγκόσμιας ναυτιλίας η Ελλάδα – Στόχος μας η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

«Silicon Valley της παγκόσμιας ναυτιλίας» χαρακτήρισε την Ελλάδα και τον Πειραιά ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στην ομιλία του στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Αναφερόμενος στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τον άμεσο απεγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων ναυτικών σε πλοία με ευρωπαϊκές σημαίες.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι τα Ποσειδώνια είναι μια διοργάνωση που εδώ και δεκαετίες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ναυτιλίας παγκοσμίως και αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε: «Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον τέταρτο μήνα, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος: να θεωρήσουμε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως μια νέα κανονικότητα. Αυτό όμως είναι βαθιά προβληματικό και επικίνδυνο. Δεκάδες χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Η ασφάλεια των ναυτικών πρέπει να είναι και είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Απαιτείται ακόμα πιο έντονη κινητοποίηση και διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδιαίτερα με το Ιράν. Γιατί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι απλώς επιχειρησιακό ζήτημα. Είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε περιορισμούς, πληρωμές διέλευσης, de facto διόδια ή πρακτικές εξαναγκασμού σε διεθνή ύδατα».

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ναυτιλίας για την ΕΕ με χαρακτηριστικά στοιχεία:

-Η ναυτιλία μεταφέρει σχεδόν το 80% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Μόνο η αξία των θαλάσσιων εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

-Η Ευρώπη διαθέτει πάνω από 300 ναυπηγεία και 28.000 κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού.

«Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν κάτι ξεκάθαρο: χωρίς πλοία, χωρίς λιμάνια, δεν υπάρχει ανταγωνιστική Ευρώπη. Γι’ αυτό άλλωστε και πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή παρουσίασα δύο νέες κομβικές πολιτικές, μία για την ευρωπαϊκή ναυτιλία και τα ναυπηγεία και μία για τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Μπροστά μας έχουμε μία μοναδική ευκαιρία: να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα ακολουθήσει απλώς τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά θα τις διαμορφώσει. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: Να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση. Να ενισχύσουμε τον στόλο μας. Να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Να μετατρέψουμε τα λιμάνια σε κόμβους ενέργειας, καινοτομίας και ασφάλειας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι και τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν ρεαλιστικά μέτρα και να καταστήσουν πιο αποτελεσματικές τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες, όπως κάνει η ΕΕ.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε μεταξύ άλλων: «Στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιμένω πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στήριξης του ναυτιλιακού τομέα. Και επίσης, ότι οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πληρώνουν δύο φορές, και στην Ευρώπη και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Τα έσοδα που προέρχονται από τη ναυτιλία μέσω του ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) πρέπει να επιστρέψουν στον κλάδο, για να χρηματοδοτήσουν καθαρά καύσιμα, νέα συστήματα πρόωσης, τεχνολογίες του μέλλοντος. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ναυπήγησης και παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για την προτεραιότητα που δίνει σε αυτό τον τομέα. Η ναυτιλία είναι οικονομική και στρατηγική ισχύς. Πιστεύω ότι ένα σταθερό, συνεπές και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον θα ενισχύσει τις επενδύσεις εντός της ΕΕ. Το ίδιο και οι προσπάθειές μας στις κεφαλαιαγορές για την άρση των εμποδίων, την ενίσχυση των θεσμικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών κεφαλαίων. Στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τους λιμένες, τα λιμάνια δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως πύλες εμπορίου, αλλά ως στρατηγικές υποδομές. Γι’ αυτό βασικός στόχος μας είναι η στήριξη των λιμανιών για την ενεργειακή μετάβασή τους, αλλά και μέσα από επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την κυβερνοασφάλεια, στην ανθεκτικότητα και στην ασφάλεια της Ευρώπης».

Όσον αφορά στις παγκόσμιες προσπάθειες για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι η ΕΕ διαθέτει πλέον νέα διαπραγματευτική εντολή, στηρίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και επιδιώκει πλέον ρεαλιστικές λύσεις, μέσα από τη συναίνεση του κλάδου, με μέτρα δίκαια, ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, που προστατεύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ναυτιλίας.