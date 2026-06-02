MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλλαγή τοποθεσίας για μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η μεγάλη συναυλία «Η ΖΩΗ ΜΟΥ Ο ΑΛΛΟΣ» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μεταφέρεται από το Θεάτρο Γης στο Παλαί Ντε Σπορ, λόγω πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, με αίσθημα ευθύνης -και θέλοντας πάνω από όλα να πραγματοποιηθεί η μουσική συνάντηση που τόσο ανυπομονούμε όλοι να χαρούμε- πως, λόγω της καιρικής αστάθειας και των πιθανών έντονων φαινομένων, που έχουν προαναγγείλει οι μετεωρολογικές υπηρεσίες για το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, η συναυλία «Η ΖΩΗ ΜΟΥ Ο ΑΛΛΟΣ» μεταφέρεται στον κλειστό χώρο του ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των καλλιτεχνών, και τη βεβαιότητα ότι η βραδιά θα εξελιχθεί απρόσκοπτα, σε άνετες συνθήκες και με την ποιότητα που της αξίζει.

Όλα τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά στον νέο χώρο – δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους κατόχους τους.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την κατανόηση, ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και σας περιμένουμε όλους εκεί, για μια βραδιά που θα τη ζήσουμε ο ένας για τον άλλον!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Παραμετροποιούμε τον Προσωπικό Βοηθό για τα μικρά νησιά – Η κοινωνική πολιτική κρίνεται εκεί όπου είναι πιο δύσκολο να φτάσει

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ταϊβάν: Δυο νεκροί στη συντριβή εκπαιδευτικού στρατιωτικού αεροσκάφους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο αντίο στον Λευτέρη Κογκαλίδη που σημάδεψε τη μουσική ζωή της χώρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαΐου σε εργαζόμενους και ανέργους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Χαράλαμπος Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχειοθετήθηκε

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του μήνα – Εύνοια στα ερωτικά και δράση στα επαγγελματικά