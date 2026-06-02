Αλλαγή τοποθεσίας για μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη συναυλία «Η ΖΩΗ ΜΟΥ Ο ΑΛΛΟΣ» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μεταφέρεται από το Θεάτρο Γης στο Παλαί Ντε Σπορ, λόγω πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, με αίσθημα ευθύνης -και θέλοντας πάνω από όλα να πραγματοποιηθεί η μουσική συνάντηση που τόσο ανυπομονούμε όλοι να χαρούμε- πως, λόγω της καιρικής αστάθειας και των πιθανών έντονων φαινομένων, που έχουν προαναγγείλει οι μετεωρολογικές υπηρεσίες για το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, η συναυλία «Η ΖΩΗ ΜΟΥ Ο ΑΛΛΟΣ» μεταφέρεται στον κλειστό χώρο του ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των καλλιτεχνών, και τη βεβαιότητα ότι η βραδιά θα εξελιχθεί απρόσκοπτα, σε άνετες συνθήκες και με την ποιότητα που της αξίζει.

Όλα τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά στον νέο χώρο – δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους κατόχους τους.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την κατανόηση, ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και σας περιμένουμε όλους εκεί, για μια βραδιά που θα τη ζήσουμε ο ένας για τον άλλον!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

