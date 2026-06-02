Αγαπηδάκη: Πολλά υποσχόμενη η θεραπεία για τον καρκίνο με την αμιβανταμάμπη, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση

Στις νέες ελπίδες που δημιουργούν οι έρευνες για την αμιβανταμάμπη, σε ό,τι αφορά τη θεραπεία του καρκίνου, αλλά και στην ανάγκη να τηρηθούν όλες οι θεσμικές και επιστημονικές διαδικασίες πριν μια καινοτόμος θεραπεία περάσει από το ερευνητικό στάδιο στην πλήρη έγκριση, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.



Σε δηλώσεις της στον Real FM 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και με αφορμή τα νεότερα δεδομένα διεθνών μελετών για την αντικαρκινική θεραπεία, η κυρία Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότιτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά ξεκαθάρισε πως η αξιολόγηση κάθε καινοτόμου θεραπείας πρέπει να περνά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



«Οι έρευνες για την αμιβανταμάμπη δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Μιλάμε όμως για μελέτες. Το υπουργείο Υγείας διαθέτει τους μηχανισμούς που ασχολούνται με τις καινοτόμες θεραπείες και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμος θεραπεία, θα μπορεί να παρέχεται και στη χώρα μας. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να περάσουμε από το ερευνητικό στάδιο στο στάδιο της πλήρους έγκρισης.»



Η τοποθέτηση της αναπληρώτριας υπουργού ήρθε σε συνέχεια δημοσιευμάτων για διεθνή κλινική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η θεραπεία amivantamab εμφάνισε σημαντικές αποκρίσεις σε ασθενείς με καρκίνο που δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Η κυρία Αγαπηδάκη, ωστόσο, έδωσε έμφαση στη θεσμική διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η ελπίδα που δημιουργεί η επιστημονική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από ασφάλεια, αξιολόγηση και πλήρη κανονιστική έγκριση.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο, όπως είπε, συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση, μετά τη πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού στο συνέδριο του ygeiamou.gr και του protothema.gr. Περιέγραψε την απόφαση αυτή ως δικαίωση ενός αιτήματος δεκαετιών της κοινότητας της υγείας, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιμέρους πολιτική, αλλά πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης.



«Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του Προλαμβάνω, διότι ήταν ένα όραμα δεκαετιών όλης της κοινότητας της υγείας. Όποιον άνθρωπο έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο ή στο σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια και τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι δεν είχαμε πρόληψη.



Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το πρόγραμμα συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Είναι μια σπουδαία απόφαση και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία. Τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις στον ανασφάλιστο και στον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίζει την υγεία του με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή.



Μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα χάρη στα ευρήματα που εντοπίστηκαν».



Η αναπληρώτρια Υπουργός παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των προληπτικών εξετάσεων. Για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα, σημειώνοντας ότι ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, είναι πλήρως ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 95%.



Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η κυρία Αγαπηδάκη είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1.200.000 εξετάσεις, όπως HPV DNA test, Pap test, κολποσκοπήσεις και βιοψίες, ενώ έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000 γυναίκες με ευρήματα. Κάλεσε, παράλληλα, τους γονείς να αξιοποιήσουν τον δωρεάν εμβολιασμό κατά του HPV για κορίτσια και αγόρια, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης από μικρή ηλικία.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, όπου έχουν γίνει πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, περίπου 40.000 κολονοσκοπήσεις, πολυπεκτομές και βιοψίες, με περίπου 51.200 ανθρώπους να εντοπίζονται με ευρήματα. Όπως υπογράμμισε, σε πολλές περιπτώσεις τα ευρήματα ήταν προκαρκινικά και αντιμετωπίστηκαν δωρεάν μέσω του «Προλαμβάνω».



Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από τρία εκατομμύρια εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί περίπου 70.000 άνθρωποι με ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανιαία νόσο. Για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας σημείωσε ότι 370.000 πολίτες έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.

Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε ακόμη στις δράσεις για την παιδική παχυσαρκία, επισημαίνοντας ότι η χώρα αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς για το «Προλαμβάνω» και για τις πολιτικές κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Όπως είπε, οι δράσεις έχουν φτάσει σε περίπου 65 περιοχές της χώρας, με δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά, ενώ στα παιδιά που παραπέμφθηκαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία καταγράφηκε μείωση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας στο 80%.



Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, όπου η αναπληρώτρια υπουργός ανέδειξε τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και τα νέα εργαλεία που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας για να πηγαίνει το κράτος στον πολίτη, αντί να περιμένει τον πολίτη να φτάσει στις δομές.



«Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία για πρώτη φορά διαθέτει το υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, το “Προλαμβάνω”, όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς.



Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα. Συνεχίζουμε μια δουλειά που είχε ξεκινήσει όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, τη θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται και ενισχύεται. Αντίστοιχα προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι.



Έχουμε ξεκινήσει, επίσης, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων στο Ίλιον. Αυτό είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας για την περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.



Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας βλέπουμε πολλά τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, μεγάλης ηλικίας, χωρίς παιδιά ή με παιδιά που βρίσκονται μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είναι σημαντικό ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν θα είναι απλώς ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη, αλλά γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.»