Λάρισα: Βγήκαν στους δρόμους τα τρακτέρ καλοκαιριάτικα! – Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό

Με τα τρακτέρ τους στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες, προχωρώντας σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης.

Το απόγευμα τρακτέρ βρέθηκαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου, αλλά και στην εθνική οδό Λάρισας- Κοζάνης, στον Τυρναβο, όπου οι αγρότες έκαναν συμβολικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τις κινητοποιήσεις συντόνισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας αναδεικνύοντας σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πληρωμές, αλλά εν γένει την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Στην κινητοποίηση του Τυρνάβου συμμετείχε και ο δήμαρχος της περιοχής κ. Στέλιος Τσικριτζής, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «Ο αγροτικός κόσμος του Δήμου Τυρνάβου είναι σήμερα στον δρόμο και πραγματοποιεί μια συμβολική διαμαρτυρία, έναν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λαρίσης – Κοζάνης. Εντός του ύψους της πόλης του Τυρνάβου έχουν έρθει αγρότες από τα χωριά μας, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, ώστε να διατρανώσουν το δίκαιο των αιτημάτων τους, να ζητήσουν άμεσα να δοθούν λύσεις, λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματά τους, τα οποία διογκώθηκαν την τελευταία χρονιά λόγω και των νόσων οι οποίοι παρουσιάστηκαν, διάφορα νοσήματα μυκητολογικά στις καλλιέργειές τους, όπως είναι η ξηρά βέργα, όπως είναι στο αμπέλι διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, στις αχλαδιές η καρπόπτωση, στα πυρνόκαρπα η τριπλοκαρπία.

Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και επισφράγισε την άθλια κατάστασή τους η πρόσφατη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή μας και χιλιάδες στρέμματα γης, ουσιαστικά και παραγωγές οι οποίες ήταν πριν τη συγκομιδή καταστράφηκαν ολοσχερώς».