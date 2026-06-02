Γαλλία: Στα 19 του ένας άνδρας δικάζεται για βιασμούς κοριτσιών που κατηγορείται ότι διέπραξε από όταν ήταν έξι ετών

Η δίκη ενός 19χρονου ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων στο Μετς, στην ανατολική Γαλλία, όπου ο νεαρός άνδρας θα λογοδοτήσει για πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον επτά κοριτσιών και εφήβων, ορισμένες από τις οποίες συγγενικά του πρόσωπα, με το πρώτο από αυτά τα φερόμενα εγκλήματα να διέπραξε όταν ήταν μόλις έξι ετών.

Ο κατηγορούμενος, γεννηθείς το 2007, ήταν ακόμα ανήλικος κατά τη στιγμή των γεγονότων, τα οποία έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρραίνη στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα παιδί κάτω των 13 ετών κατά τη στιγμή διάπραξης του εγκλήματος, δεν υπόκειται σε στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας για αυτές τις πράξεις, αλλά μπορεί να του επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα. Όμως, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε μετά την ηλικία των 13 ετών.

Επτά νεαρές κοπέλες κάθισαν στις θέσεις της πολιτικής αγωγής, ορισμένες από αυτές έκλαιγαν πριν από την έναρξη της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μέχρι την ετυμηγορία που θα εκδοθεί την Παρασκευή.

«Οι πελάτισσες μου περιμένουν απαντήσεις, αναγνώριση τους ως θύματα και μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο», δήλωσε η Σαρλό Κορντεμπάρ, η δικηγόρος των δύο ξαδέρφων του κατηγορουμένου, η μία εκ των οποίων «αποκάλυψε τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 2022 κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που διέπραξε».

«Οι πελάτισσες μας ανησυχούν, είναι αγχωμένες, ευάλωτες…. Περνούν τον χρόνο τους πηγαινοερχόμενες σε ψυχιάτρους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζάκια Αίτ Αλί Σλιμανέ, δικηγόρος σε δύο από αυτές.

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέρφων του, γεννηθεισών το 2007 και το 2012, ξεκινώντας από το 2013 και συνεχίζοντας για χρόνια μέχρι το 2019, ορισμένες φορές χρησιμοποιώντας βία (τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές) ή ακόμη και απειλώντας τους με μαχαίρι.

Αργότερα, το 2022, ενώ ήταν στο λύκειο, μια συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ανάγκασε να τη φιλήσει και να την αγγίξει με ακατάλληλο τρόπο.

Την επόμενη χρονιά, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που μια άλλη συμμαθήτριά του ήταν μισοκοιμισμένη σε σπίτι φίλων τους, για να την θωπεύσει.

Τρεις φίλες του, γεννημένες μεταξύ 2005 και 2008, ανέφεραν επίσης ακατάλληλο άγγιγμα ή βίαιες σεξουαλικές πράξεις που διαπράχθηκαν υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένων απειλών για δυσφήμισή τους ή διανομή γυμνών φωτογραφιών τους.

Κατήγγειλαν επίσης ότι απειλήθηκαν με όπλο (μαχαίρι, ξυράφι) και ότι υπέστησαν σωματική βία όταν αντιστάθηκαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, γεννήθηκε σε οικογένεια με «παθολογική» δυναμική.

Στο νηπιαγωγείο, άσκησε βία προς άλλα κορίτσια καθώς και προς δασκάλους του. Στο δημοτικό, κάποιες φορές ερχόταν στο σχολείο με μαχαίρι και αποβλήθηκε από δύο σχολεία και στη συνέχεια από τρία γυμνάσια.

Ειδικοί πιστεύουν ότι έχει «έλλειψη ενσυναίσθησης» σε συνδυασμό με «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν «τις απαρχές μιας ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση».

Τέλος, η έρευνα αποκάλυψε υψηλό επίπεδο κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού.