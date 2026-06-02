The Times: Ο Πούτιν πλήρωνε έως και 7.000 ευρώ σε Βρετανίδες και Γερμανίδες νταντάδες για να μεγαλώσουν τους δύο κρυφούς γιους του

Άγνωστες λεπτομέρειες για την ανατροφή των παιδιών του Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύπτει νέα έρευνα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αναφέρεται στις ιδιαίτερα παχυλές αμοιβές που κατέβαλε ο Ρώσος πρόεδρος σε Βρετανίδες και Γερμανίδες νταντάδες και παιδαγωγούς, για τη φροντίδα των μικρών γιων του.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συχνά χαρακτηρίζει «προδότες» όσους αναζητούν πρότυπα στον δυτικό τρόπο ζωής. Ο ίδιος ωστόσο φέρεται να έχει εμπιστευτεί τη φροντίδα των μικρών γιων του σε νταντάδες και δασκάλους από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική.

Επίσημα ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες που απέκτησε από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτινα. Ο γάμος τους έληξε το 2014. Έκτοτε, ο Ρώσος πρόεδρος είναι κοινό μυστικό ότι έχει σχέση με την Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, με την οποία φέρεται να απέκτησε δύο γιους, τον Βλαντίμιρ Τζούνιορ, ο οποίος είναι σήμερα 6 ή 7 ετών, και τον Ιβάν, ο οποίος είναι 11 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αγόρια διαμένουν στην αυστηρά φρουρούμενη έπαυλη του πατέρα τους κοντά στη λίμνη Βαλντάι, στα βορειοδυτικά της Μόσχας.

Για την ανατροφή των αγοριών εργάζονται τουλάχιστον 20 ξένες γκουβερνάντες, δάσκαλοι και άλλοι φροντιστές, σύμφωνα με έγγραφα και αλληλογραφία που επικαλείται η Systema -την ερευνητική μονάδα του ιστότοπου RFE/RL που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ούτε ο Πούτιν ούτε η Καμπάεβα κατονομάζονται στις συμβάσεις ή σε άλλα έγγραφα. Ωστόσο, κατά την Systema, που υποστηρίζει ότι έχει λάβει «εξαντλητικά μέτρα» για την επαλήθευση των πληροφοριών, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έγγραφα αναφέρονται στους γιους του Ρώσου ηγέτη.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων προέρχεται από τη Γερμανία. Ακολουθεί η Νότια Αφρική, ενώ κάποιοι προέρχονται από τη Βρετανία και την Ιρλανδία. Από το 2022, όταν ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν θεωρείται ότι προτιμά υπαλλήλους από χώρες φιλικές προς τη Ρωσία, όπως η Νότια Αφρική.

Οι γκουβερνάντες των αγοριών αναφέρονται επίσημα ως «κορυφαίες μεταφράστριες».

Οι μηνιαίοι μισθοί για τις γκουβερνάντες ανέρχονται σε 167.000 ρούβλια (1965 ευρώ), αλλά οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσης μπόνους και πληρωμές σε μετρητά. Κάποιες αμείβονταν έως και 6.935 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με έγγραφα.

Αυστηροί περιορισμοί και απομόνωση

Πάντως ο Πούτιν φέρεται να έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στα άτομα που απασχολεί στην κατοικία του στη λίμνη Βαλντάι για τη φροντίδα των παιδιών του. Ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί συχνά τη ρητορική περί «σατανισμού» στη Δύση, συνδέοντάς την έντονα με την ομοφυλοφιλία. Γι’ αυτό και όσοι εργάζονται για την ανατροφή των γιων του έχουν λάβει αυστηρές οδηγίες να μην συζητούν θέματα φύλου με τα παιδιά.

«Ποτέ μην επιβάλλετε τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στο παιδί», αναφέρεται σε ένα συμβόλαιο. «Μην θίγετε θέματα που σχετίζονται με σεξουαλικές σχέσεις ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε τον εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

Οι εργαζόμενοι διαμένουν στις εγκαταστάσεις της εξοχικής κατοικίας του Πούτιν και υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να δίνουν καθημερινά αναφορές.

Ο Ιβάν φέρεται να έφτιαξε επίσης μια χριστουγεννιάτικη κάρτα για τον Πούτιν και την Καμπάεβα στις 25 Δεκεμβρίου του 2018, σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η Systema. Σε μια άλλη περίπτωση την ίδια χρονιά, μια γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν καθάρισε τον Ιβάν αφού είχε πάει στην τουαλέτα.