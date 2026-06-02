Ίος: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα

Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31/05) στην Ίο, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Χώρας-Μαγγαναρίου.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το τροχαίο στην Ίο σημειώθηκε όταν γουρούνα που οδηγούσε ο 22χρονος αλλοδαπός με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο συνοδηγός είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.