Ίος: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31/05) στην Ίο, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Χώρας-Μαγγαναρίου.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το τροχαίο στην Ίο σημειώθηκε όταν γουρούνα που οδηγούσε ο 22χρονος αλλοδαπός με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Ο συνοδηγός είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.
