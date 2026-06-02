Συγκίνηση στη Βουλή για τον Νίκο Ταγαρά – “Μία θεσμική τομή συζητείται χωρίς τον πρωτεργάτη της”

Φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά απέτισαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Σε κλίμα συγκίνησης για την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος συζητήθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Πρόκειται για το έργο, για το οποίο ο Νίκος Ταγαράς εργαζόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και οι εκπρόσωποι των κομμάτων μίλησαν με θερμά λόγια για τον εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας το ήθος, την ακεραιότητα και την εργατικότητά του.

«Τα έφερε έτσι η ζωή και η θεσμική τομή συζητείται χωρίς τον πρωτεργάτη της, χωρίς τον Νίκο Ταγαρά», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας ευπατρίδης πολιτικός, ένας πολύτιμος φίλος και συνεργάτης, με ήθος, αφοσίωση, συνέπεια, προσήλωση στο κοινό καλό μέχρι το τέλος. Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε. Παρέδωσε μάθημα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους ακόμη και τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο υπουργός.

«Είναι χρέος μας να ολοκληρώσουμε το έργο του», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το νομοθέτημα ως την κορυφαία θεσμική παρακαταθήκη του Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο νέος Κώδικας αποτελεί μια «ιστορική μεταρρύθμιση εθνικής ανάγκης», η οποία βάζει οριστικό τέλος στην πολυνομία και το κατακερματισμένο καθεστώς που προκαλούσε ανασφάλεια δικαίου και χρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και την ταχύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των πολιτών. «Επιταχύνει τις διαδικασίες, μειώνει το δικαστικό φόρτο, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, μειώνει τις συγκρούσεις», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κωδικοποίηση.

Ο νέος Κώδικας εισάγεται στην Ολομέλεια προς κύρωση το πρωί της Πέμπτης.