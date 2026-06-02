Τραμπ για Ιράν: Οι συνομιλίες συνεχίζονται – Πρέπει να κλείσει συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο

Με μια ανάρτησή του το απόγευμα της Τρίτης, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να κλείσει μια συμφωνία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει στο Truth Social: «Οι ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Η.Π.Α. διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες».

«Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα».

Και ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει για τις συνομιλίες: «Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”».

