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Συνταγματική αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

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Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος.

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα καλέσει την Πέμπτη (04/06) τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός τριών ημερών, τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις.

Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, για να ξεκινήσει η αναθεωρητική διαδικασία.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός το πρωί της Τρίτης, η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας.

Βουλή

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