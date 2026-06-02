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Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αρχείο Intime
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Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί αύριο, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο, ενώ η σορός του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις πρωινές ώρες.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.

Στην κηδεία, εκτός από τον πρωθυπουργό, αναμένεται να παραστούν πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Ταγαράς, με μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, προκαλώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία της Κορινθίας.

Ο Νίκος Ταγαράς είχε διατελέσει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αρμοδιότητες στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της χωρικής ανάπτυξης.

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ταγαράς

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