Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές της στην ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου για το γάμο της κόρης του
THESTIVAL TEAM
Τις θερμές ευχές της στην Αμαλία Κωστοπούλου και τον Jake Medwell για τον γάμο τους έστειλε η Ελένη Μενεγάκη μέσω Instagram.
Ο Πέτρος Κωστόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία με την κόρη του μέσα από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην εκκλησία, λίγο πριν από το μυστήριο. Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από φίλους και ακολούθους.
Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχώρισε και αυτό της Ελένης Μενεγάκη, η οποία έγραψε: «Να είναι ευτυχισμένοι, και ερωτευμένοι πάντα», εκφράζοντας τις ευχές της στους νεόνυμφους για μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία.