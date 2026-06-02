Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές της στην ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου για το γάμο της κόρης του

Τις θερμές ευχές της στην Αμαλία Κωστοπούλου και τον Jake Medwell για τον γάμο τους έστειλε η Ελένη Μενεγάκη μέσω Instagram.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία με την κόρη του μέσα από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην εκκλησία, λίγο πριν από το μυστήριο. Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από φίλους και ακολούθους.

Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχώρισε και αυτό της Ελένης Μενεγάκη, η οποία έγραψε: «Να είναι ευτυχισμένοι, και ερωτευμένοι πάντα», εκφράζοντας τις ευχές της στους νεόνυμφους για μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία.