MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – Η ανάρτηση μετά τη χειρουργική επέμβαση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Δήμητρα Κατσαφάδου για να υποβληθεί σε μία επέμβαση. Η επιχειρηματίας ενημέρωσε σχετικά τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram.

Σε στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της, η Δήμητρα Κατσαφάδου φαίνεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ κρατάει μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Πάνω στο κρεβάτι έχουν τοποθετηθεί δύο μεγάλα κομποσκοίνια και μία ακόμα εικόνα, του Χριστού.

Η επιχειρηματίας εξήγησε ότι χρειάστηκε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση και ότι όλα πήγαν καλά. Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν σχετίζεται με κάποια νόσο, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της για τον κόσμο.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Όλα πήγαν καλά αγάπες μου. Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω. Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία  ψυχική και σωματική. Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής. Μην ανησυχήσετε. Δεν σχετίζεται με κάποια νόσο. Όλα είναι υπέροχα. Δεν σας αγαπάω απλά…σας λατρεύω».

Η ανάρτηση της Δήμητρας Κατσαφάδου

Δήμητρα Κατσαφάδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

LIFESTYLE 51 λεπτά πριν

Παναγιώτα Βλαντή: Όταν βγήκα από τη δραματική σχολή, πήγα σε 60 ακροάσεις, κανείς δεν με έπαιρνε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 11χρονος επιτέθηκε και χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 46 λεπτά πριν

Συνταγματική αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Βουβός πόνος στο τελευταίο “αντίο” στον Μάριο Οικονόμου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στα Ιωάννινα – Δείτε εικόνες

ΕΘΝΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης