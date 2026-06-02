Εθνική Ελλάδας: Μαύρα περιβραχιόνια και ενός λεπτού σιγή για τον Μάριο Οικονόμου

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί λόγω του χαμού του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο. Έτσι, η Εθνική Ελλάδας αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του, αρχής γενομένης από το επερχόμενο (07/06, 22:00) φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρήτιο στάδιο.

Αυτό που αποφασίστηκε είναι η συνοδεία των διεθνών μας ποδοσφαιριστών από μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους για τον χαμό του πρώην συμπαίκτη τους. Επίσης, πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Αντίστοιχες κινήσεις τιμής έχουν ήδη ξεκινήσει, από τα μικρότερα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που δίνουν τα δικά τους φιλικά παιχνίδια. Η Εθνική Κ15 φόρεσε μαύρα περιβραχιόνια σε αναπτυξιακό τουρνουά στο οποίο συμμετείχε στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα συμβεί επίσης με της Εθνικές ομάδες Νέων και Γυναικών.

Η Εθνική Νέων θα δώσει τρία επίσημα παιχνίδια, σε διάστημα έξι ημερών (όλα στη Τούμπα), με Σερβία (03/06, 18:00), Πορτογαλία (06/06, 18:00) και Καζακστάν (09/06, 18:00).

Τέλος, η Εθνική Γυναικών θα αγωνιστεί στις (09/06) στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: metrosport.gr