Θεσσαλονίκη: Ακριβή η βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο – “Οι καταναλωτές βάζουν 10 και 20 ευρώ”

Με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν να είναι υψηλές και να… καίνε την τσέπη του καταναλωτή, θεωρείται βέβαιο ότι οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον τουρισμό.

Είναι χαρακτηριστικό όπως λένε οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων ότι ο κόσμος βάζει καύσιμα με το… σταγονόμετρο και μάλιστα το τριήμερο που πέρασε ενώ άλλες χρονιές οι καταναλωτές φουλαριζαν τα οχήματα τους για να εκδράμουν φέτος η κίνηση ήταν υποτονική.

«Ήταν μια λίγο καλύτερη Παρασκευή σε σχέση με άλλες αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν όπως άλλες χρονιές που ο κόσμος φουλάριζε και έφευγε για το τριήμερο» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο ιδιοκτήτης βενζινάδικου στη Θεσσαλονίκη, κ. Τάσος Παφραλίδης.

Όπως ανέφερε η τιμή της απλής βενζίνης σήμερα κυμαίνεται στο 1,99 ευρώ, έχοντας σημειώσει μείωση σημαντική καθώς τις προηγούμενες ημέρες η τιμή του λίτρου ήταν στα 2,10 ευρώ.

Περαιτέρω δε, όπως ανέφερε μείωση σημειώθηκε και στο πετρέλαιο κίνησης, με την τιμή του λίτρου – λόγω και της επιδότησης 20 λεπτών από το κράτος– να κυμαίνεται στο 1,72 ευρώ πλην όμως όπως είπε από αύριο αναμένεται αύξηση κατά πέντε λεπτά «καθώς η επιδότηση πλέον θα είναι 15 λεπτά στο λίτρο και η τιμή θα πάει στο 1,77».

«Στην Ελλάδα έχουμε την ακριβότερη βενζίνη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Στην γειτονική Βουλγαρία που είναι στην ΕΕ η τιμή της βενζίνης χτες ήταν στο 1,54 ευρώ το λίτρο» είπε ο κ. Παφραλίδης.

«Συντηρητικοί οι καταναλωτές αλλά και οι επαγγελματίες»

Οι καταναλωτές όλο αυτό το διάστημα που οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί είναι συντηρητικοί και «οι περισσότεροι αρκούνται να βάλουν 10 και 20 ευρώ».

«Το θέμα όμως είναι ότι και οι επαγγελματίες με τις τιμές αυτές είναι συντηρητικοί. Πριν έρχονταν και έβαζαν για παράδειγμα 100 ευρώ και τώρα με το ζόρι βάζουν 50- 60 ευρώ» τόνισε ο κ. Παφραλίδης.

Έως τώρα οι ιδιοκτήτες πρατηρίου υγρών καυσίμων κινούνται με το πλαφόν όσον αφορά το κέρδος τους ενώ τις επιπτώσεις του πλαφόν όπως είπε ο κ. Παφραλίδης τις αισθάνονται οι ιδιοκτήτες πρατηρίων στα νησιά.

«Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί οι συνάδελφοι στα νησιά πληρώνουν περισσότερο και λόγω των αυξημένων κομίστρων για την μεταφορά των καυσίμων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να παραμένει ασταθής θεωρείται βέβαιο ότι οι τιμές των καυσίμων δύσκολα θα μειωθούν ενώ πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμα κι αν σήμερα εξομαλυνθούν οι σχέσεις ΗΠΑ- Ιράν οι επιπτώσεις της αναταραχής θα συνεχίσουν να μας επηρεάζουν για τουλάχιστον δύο χρόνια.