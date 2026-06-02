Κυρανάκης για τρένα: Τον Αύγουστο παραδίδεται το Αθήνα- Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή

Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ προανήγγειλε παρεμβάσεις σε σιδηρόδρομο, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom, του ΕΡΤnews.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, την πρόοδο των σιδηροδρομικών έργων, τις νέες δικλείδες ασφαλείας, τις κάμερες οδικής ασφάλειας αλλά και τις αλλαγές που έρχονται για πατίνια και γουρούνες.

Σιδηρόδρομος: Ολοκλήρωση έργων τον Αύγουστο και νέες δικλείδες ασφαλείας

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τον σιδηρόδρομο και ειδικά τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφές από τον Daniel.

Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. «Υπογράψαμε τα έργα αποκατάστασης τον Απρίλιο του 2025 με χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και αυτό ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Παρά τις δυσκολίες από την κακοκαιρία και τις κινητοποιήσεις, δεν δώσαμε καμία παράταση», υπογράμμισε.

Όπως είπε, έως το τέλος του καλοκαιριού η γραμμή θα διαθέτει πλήρη συστήματα ασφαλείας και διπλή γραμμή. «Θέλουμε φέτος το καλοκαίρι όλο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη να έχει 100% εγκατεστημένα τα συστήματα που έχουμε υποσχεθεί, με διπλή γραμμή», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέους συρμούς και ανακαινισμένους σταθμούς. «Κατασκευάζονται 23 νέα τρένα από την Alstom και μέσα στους επόμενους τρεις μήνες ξεκινούν τα έργα ανακαίνισης στους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης», είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας και στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας. «Ο καθένας μπορεί από το κινητό του να βλέπει live την πορεία και την ταχύτητα ενός τρένου και αν βρίσκεται στη γραμμή ανόδου ή καθόδου. Όσο λειτουργεί αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να συγκρουστούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή», υποστήριξε.

Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των επικοινωνιών του προσωπικού. «Οι διάλογοι μετατρέπονται από ηχητικά αρχεία σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνεται αν τηρούνται τα πρωτόκολλα ή αν γίνεται χαβαλές. Και αυτοί που κάνουν χαβαλέ απολύονται την επόμενη μέρα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον λειτουργούν «πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας» σε σχέση με την περίοδο πριν από την τραγωδία των Τεμπών.

Μετρό, ηλεκτρικός και λεωφορεία

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για το πιάνο στον σταθμό Συντάγματος σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία «αισιοδοξίας».

«Θέλαμε να δώσουμε μικρές ενέσεις αισιοδοξίας στην καθημερινότητα των επιβατών. Δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ ο φορολογούμενος και μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου», είπε, προαναγγέλλοντας και δεύτερο πιάνο στη Θεσσαλονίκη.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. «Γίνονται οι τελικές δοκιμές ασφαλείας ώστε στο τέλος Ιουλίου να πάμε στα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί.

Στην Αθήνα, έκανε λόγο για σημαντική ενίσχυση του στόλου λεωφορείων. «Έχουμε φτάσει τα 1.076 νέα λεωφορεία και περισσότερους οδηγούς, ενώ στόχος είναι να φτάσουμε τους 3.000 οδηγούς μέχρι το τέλος του χρόνου», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε καλύτερες συχνότητες στον ηλεκτρικό. «Μέχρι το τέλος της χρονιάς ο ηλεκτρικός θα έχει φτάσει σε συχνότητα πέντε λεπτών», είπε.

Κάμερες, παραβάσεις και οδική ασφάλεια

Ο κ. Κυρανάκης υπερασπίστηκε τη χρήση καμερών τεχνητής νοημοσύνης τόσο στα ΜΜΜ όσο και στην οδική ασφάλεια. Για τις κάμερες που εντοπίζουν εισιτηριοδιαφυγή ανέφερε ότι βοηθούν στον καλύτερο σχεδιασμό των ελέγχων. «Η τεχνητή νοημοσύνη μάς δείχνει σε ποια σημεία και ώρες υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να κατευθύνουμε εκεί τους αστυνομικούς», είπε.

Όπως υποστήριξε, τα έσοδα από τους ελέγχους επιστρέφουν στις συγκοινωνίες. «Τα χρήματα από την εισιτηριοδιαφυγή επιστρέφουν στους επιβάτες, σε περισσότερους συρμούς, λεωφορεία και καθαρούς σταθμούς», σημείωσε.

Για τις κάμερες τροχαίας, μίλησε για σημαντικά αποτελέσματα. «Πέρυσι σε όλη την Ελλάδα οι παραβάσεις για κόκκινο ήταν περίπου 1.500. Φέτος μόνο από έξι κάμερες στην Αττική έχουμε σχεδόν 1.000 βεβαιωμένες παραβάσεις», είπε.

Απαντώντας στις επικρίσεις για λανθασμένες κλήσεις, υποστήριξε ότι οι ενστάσεις είναι περιορισμένες. «Οι ενστάσεις είναι 2% στο σύνολο. Τα ρεπορτάζ που λένε ότι οι κάμερες κάνουν 95% λάθη είναι ψευδή και καλλιεργούν κουλτούρα ατιμωρησίας», δήλωσε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εντός Ιουνίου θα λειτουργήσουν ακόμη 100 κάμερες για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη στην Αττική.

Νέο πλαίσιο για πατίνια και γουρούνες

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αυστηρότερο πλαίσιο για πατίνια και τουριστικά οχήματα ενόψει της θερινής περιόδου.

«Έρχεται νομοσχέδιο του υπουργείου μας που περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές στον ΚΟΚ. Κάποια πράγματα λειτούργησαν πολύ καλά και κάποια άλλα θέλουν βελτίωση», ανέφερε.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε είναι η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους. «Η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανήλικους θα είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο», τόνισε.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για την ενοικίαση γουρούνας και δικύκλων, δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια στις τουριστικές περιοχές.

«Θα φέρουμε ρύθμιση που θα απαιτεί τουλάχιστον πέντε χρόνια κατοχής διπλώματος για τη μίσθωση γουρούνας, ώστε να μην τις οδηγούν πολύ νέοι και άπειροι οδηγοί», τόνισε.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η χρήση κράνους θα αποτελεί βασική υποχρέωση.

«Απαγορεύεται να νοικιάζεται μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγχουν τόσο την κατοχή άδειας οδήγησης όσο και την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών που παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες μίσθωσης έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

«Οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να οριοθετήσουν θέσεις στάθμευσης και να μαζεύουν καθημερινά όσα πατίνια είναι παρατημένα στους δρόμους», είπε.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο προβλέπει και υποχρεωτική ασφάλιση για τις εταιρείες εκμίσθωσης πατινιών.

«Αν συγκρουστεί ένας οδηγός ή ένας πεζός με ηλεκτρικό πατίνι εταιρείας μίσθωσης, η εταιρεία έχει υποχρέωση ασφάλισης και οφείλει να αποζημιώσει τον εμπλεκόμενο στο ατύχημα», ανέφερε.

Πολιτικό σκηνικό και στόχος η αυτοδυναμία

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο κ. Κυρανάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τα πρώτα συμπεράσματα.

«Μια δημοσκόπηση αμέσως μετά την ανακοίνωση δύο φρέσκων κομμάτων είναι πάνω στο κύμα μιας πρώτης αντίδρασης και δεν είναι αντιπροσωπευτική. Το επόμενο διάστημα θα δούμε στελέχη, προγράμματα και τις θέσεις τους για τη χώρα», ανέφερε.

Όπως είπε, η εικόνα κατακερματισμού στην αντιπολίτευση ενισχύει την ανάγκη σταθερής διακυβέρνησης.

«Βλέπουμε 12-13 κόμματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και από την άλλη μια Νέα Δημοκρατία που μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης ξεπερνά το 30%. Αυτό δημιουργεί ανάγκη σταθερότητας στη χώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών αν κληθούν να συνεργαστούν μια σειρά από αυτά τα κόμματα», είπε.

Ο αναπληρωτής υπουργός παραδέχθηκε λάθη της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το συνολικό αποτύπωμα είναι θετικό.

«Δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε κάνει και λάθη, αλλά έχουμε κάνει και σωστά. Πάνω από 550.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια, ο βασικός μισθός έχει ανέβει πέντε φορές και η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%», σημείωσε.

Η επιστροφή Τσίπρα και η πολιτική αντιπαράθεση

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα που ανακοίνωσε, ο κ. Κυρανάκης απέφυγε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επιμένοντας όμως στην πολιτική αντιπαράθεση.

«Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για τον Αλέξη Τσίπρα ή το κόμμα του δεν πρέπει να υπάρχουν. Έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα να κριθεί ξανά από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι υγιές σε μια δημοκρατία», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού θα μεταφέρει ξανά τη σύγκρουση στο πεδίο των ιδεών και των πεπραγμένων, σχολιάζοντας και την ονομασία του νέου πολιτικού φορέα.

«Με την επιστροφή Τσίπρα θα επιστρέψει και η πολιτική αντιπαράθεση. Από τη στιγμή που ο ίδιος επέλεξε ένα κόμμα που το ονομάζει Αριστερή Συμπόρευση (ΕΛ.Α.Σ.), με ένα όνομα που κατά τη γνώμη μου παραπέμπει στον ΕΛ.Α.Σ. και στον εμφύλιο, θα αρχίσουμε να παρατιθέμεθα πολιτικά και ιδεολογικά», ανέφερε.

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι οι πολιτικές της Αριστεράς έχουν ήδη κριθεί από την περίοδο διακυβέρνησης του 2015.

«Οι ιδέες της Αριστεράς που τέθηκαν στην ελληνική κοινωνία το 2015 ηττήθηκαν στην πράξη. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συγκρίνουμε ιδέες, προγράμματα, ιδεολογίες αλλά και πεπραγμένα, γιατί ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα», είπε.

Για τη Νέα Δημοκρατία, επανέλαβε ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

«Το βασικό μας μέλημα είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε. Οι πολίτες θα κρίνουν αν αυτά που είπαμε τα κάναμε», δήλωσε.

Σαμαράς και ενότητα στη Νέα Δημοκρατία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κυρανάκης μίλησε για μια κατάσταση που «στεναχωρεί» την κυβερνητική παράταξη.

«Μας στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που, κατά τη γνώμη μου, έσωσε τη χώρα από τα βράχια και την καταστροφή», ανέφερε.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό παράθυρο επαναπροσέγγισης. «Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες αυτοδυναμίας αν πάμε ενωμένοι προς την κάλπη. Αυτό απαιτεί κινήσεις καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές», είπε, προσθέτοντας πως «οι νεοδημοκράτες αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά και δεν πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη».