Κυρανάκης: Έρχεται πιάνο σε σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης – “Είναι ένα όργανο που μιλάει στην ψυχή”

Την τοποθέτηση πιάνο και στο μετρό Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας την αντίστοιχη κίνηση που έγινε στον σταθμό του Συντάγματος στο μετρό της Αθήνας.

Μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom, του ΕΡΤnews ο κ. Κυρανάκης τόνισε αναφερόμενος στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον σταθμό του Συντάγματος που είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να δώσει ενέσεις αισιοδοξίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Έπειτα ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πως ένα πιάνο θα τοποθετηθεί και σε σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από σχετικά αιτήματα.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως είναι κάτι που συμβαίνει σε αρκετούς σταθμούς αλλά και σε αεροδρόμια της Ευρώπης και υπογράμμισε αναφερόμενος στην πρωτοβουλία να έχει πιάνο ένας σταθμός του μετρό πως “για λίγες στιγμές που πηγαίνεις ή επιστρέφεις από τη δουλειά σου μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία. Το πιάνο είναι ένα όργανο που μιλάει στην ψυχή”.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, η τοποθέτηση του πιάνο στον Σταθμό του Συντάγματος δεν έχει κοστίσει ότε ένα ευρώ στον φορολογούμενο και έγινε σε συνεργασία με τον Φίλιππο Νάκα.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης ανέφερε επίσης ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. «Γίνονται οι τελικές δοκιμές ασφαλείας ώστε στο τέλος Ιουλίου να πάμε στα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί.