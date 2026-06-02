Εκτός πινάκων διαιτησίας στην ΚΕΔ ο Τάσος Σιδηρόπουλος

Με μία ηχηρή απουσία ανακοινώθηκαν οι πίνακες της ΚΕΔ για τη σεζόν 2026/27 καθώς σε αυτή δεν βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Μία απόφαση που προκάλεσε αίσθηση ενώ δεν βρίσκεται το όνομά του ούτε στον πίνακα με τους «ειδικούς VAR» ενώ προβιβάστηκαν τέσσερις διαιτητές στην 1η κατηγορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο επίσης να μένει εκτός.

Τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι: Ευαγγέλου, Κατοίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέτσιλας, Νταούλας, Ματσούκας, Ζαμπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζήλος, Μόσχου, Κουκούλας, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος, Τσακαλίδης.

