Eurostat: Αλμα για τον πληθωρισμό τον Μάιο – Εφτασε στο 5%

Άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, έφτασε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.

Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurostat, η ενέργεια παραμένει ο βασικός καταλύτης των πληθωριστικών πιέσεων τον Μάιο (10,9%, έναντι 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, έναντι 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, έναντι 0,8%).