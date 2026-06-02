Ρωσία: Ο κυβερνήτης της Κριμαίας καλεί τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του εν μέσω έλλειψης καυσίμων

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι στην μαζική επίθεση που πραγματοποίησε η Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, στην οποία όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άμαχοι, έπληξε δέκα εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής στην ουκρανική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εργοστασίων παραγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η Ρωσία έπληξε επίσης τρία κέντρα στρατολόγησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του.

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι η μαζική επίθεση ήταν απάντηση για την ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητική εστία στο υπό τον έλεγχο της Ρωσίας Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία στην οποία σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν επιπλέον 42 “όπως και για άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αστικές υποδομές”.

Η Ουκρανία αρνείται ότι στοχοποίησε την φοιτητική εστία και ανέφερε ότι στοχοποίησε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.