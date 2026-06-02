Χρήστος Θηβαίος: Με συγκινούν ο Bloody Hawk, ο ΛΕΞ και οι Σκιαδαρέσες

Ο Χρήστος Θηβαίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς” κάνει μια αναδρομή στην πορεία του, αναπολώντας την εποχή του συγκροτήματος «Συνήθεις Ύποπτοι» και μιλώντας για το αγαπημένο του τραγούδι, το «Ημερολόγιο», το οποίο έγραψε ως μήνυμα προς τον μελλοντικό του εαυτό.

Ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναφέρεται με θέρμη στους συναδέλφους του που θα συμμετάσχουν στη συναυλία για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, όπως οι Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης και Χαρούλης, θυμάται σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενώ δηλώνει πως συγκινείται και από καλλιτέχνες της σύγχρονης γενιάς.

«Ήταν πολλά πράγματα οι «Συνήθεις Ύποπτοι». Καταρχήν ήταν η παρέα μου των Εξαρχείων, όταν μετακόμισα από το Μεταξουργείο στα Εξάρχεια το 1980. Γνωρίστηκα με τον Τάσο Λώλη, δεν είναι πια στη ζωή, τον κιθαρίστα ο οποίος ήτανε μία μίξη ενός κλασικού κιθαρίστα ο οποίος άκουγε μεσαιωνική και προκλασική μουσική και παράλληλα avant-garde rock», αφηγείται ο Χρήστος Θηβαίος.

«Από την άλλη μεριά ο Αλέκος ο Βασιλάτος, ένας μοναδικός κοντραμπασίστας, γιατί παίζει κοντραμπάσο κουρδισμένο σε πολύ διαφορετικές τονικότητες και με το ιδιαίτερο ταλέντο του κατάφερε να είναι ταυτόχρονα κοντραμπάσο, ρυθμός και βιολοντσέλο. Και μάλιστα σε αυτό το γρέζι που έχει το δοξάρι του Αλέκου, στο κοντραμπάσο, εκεί οφείλω και τη μίμηση που έκανα να μοιάζει η φωνή μου να έχει το γρέζι του δοξαριού», προσθέτει.

Οι πιο μεγάλες μάχες για έναν καλλιτέχνη έρχονται πάνω στη σκηνή ή αφού κατέβει κάποιος από αυτή;

«Και τα δύο. Γιατί έχεις δώσει τη μάχη σου πριν, και τη δίνεις και μετά. Αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να είσαι αυτό το… το οποίο έλεγε, τραγουδούσε ο Δημήτρης Χορν για τον Μάνο Χατζιδάκι, ότι «ηθοποιός σημαίνει φως». Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη. Αυτό που βοηθάει είναι η συνείδηση και η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, έχοντας συλλέξει το μεγαλύτερο θησαυρό που είναι η αγάπη των δικών σου ανθρώπων», απαντά ο Χρήστος Θηβαίος.

«Από τη νέα γενιά με συγκινεί ο Bloody Hawk, με συγκινεί ο ΛΕΞ, με συγκινούν οι Σκιαδαρέσες. Υπάρχει κάτι τρομερά ταλαντούχο και ιδιαίτερο και μπράβο τους», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Χρήστος Θηβαίος.