Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και 127 τραυματίες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες στην Τύρο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 127 ακόμη τραυμάτισαν, μεταξύ των οποίων 39 μέλη του προσωπικού ενός νοσοκομείου, από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες στην πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι επιδρομές προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ, μία από τις κύριες ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Τέσσερις γιατροί, 27 νοσηλευτές και οκτώ μέλη προσωπικού του νοσοκομείου τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας».

Λίβανος

