Αμερικανός και Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκαν στη διάρκεια κοινής εκπαιδευτικής άσκησης στο βόρειο Ιράκ

Ένας Αμερικανός στρατιώτης και ένας Βρετανός συνάδελφός του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κοινής εκπαιδευτικής άσκησης στο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των στρατιωτικών αρχών των δύο χωρών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή σε αεροπορική βάση στο Ερμπίλ, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική παρουσία.

Η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού (CENTCOM) και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσαν τους θανάτους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους μας από τον Βρετανικό Στρατό, οι οποίοι επίσης έχασαν έναν στρατιώτη. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση», ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε δήλωσή τους στην εφημερίδα στρατιωτικής θεματολογίας, “Stars and Stripes”.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το όνομα του στρατιώτη δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενημέρωσης των συγγενών.

Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο Βρετανού στρατιώτη σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο βόρειο Ιράκ.

«Οι σκέψεις και η συμπαράστασή μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.

It is with deep regret that we can confirm that a training accident occurred in northern Iraq on Sunday 31 May 2026 in which a service person from the British Army died. pic.twitter.com/6ZRnBvD6h3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σταδιακά τον αριθμό των στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί στο Ιράκ για την αντιμετώπιση του ISIS, ωστόσο εξακολουθούν να διατηρούν δυνάμεις στην κουρδική περιοχή, επιδιώκοντας παράλληλα να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους Κούρδους συμμάχους τους.

Οι θάνατοι των δύο στρατιωτών σημειώνονται σχεδόν έναν μήνα μετά τον χαμό δύο ακόμη Αμερικανών στρατιωτών στο Μαρόκο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εκτός υπηρεσίας.

Οι δύο στρατιώτες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στις 2 Μαΐου, αφού συμμετείχαν στην άσκηση African Lion, τη μεγαλύτερη πολυεθνική στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αφρική.