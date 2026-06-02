Βούλα Πατουλίδου: Αν ήθελα να αλλάξω κάτι, αυτό θα ήταν να είχα κάνει ακόμα ένα παιδάκι

Ένα ακόμη παιδί θα ήθελε να είχε αποκτήσει η Βούλα Πατουλίδου.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης έχει έναν γιο με τον Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν περίπου χρόνο. Το γεγονός ότι δε μεγάλωσε την οικογένειά της είναι κάτι που θα ήθελε να αλλάξει.

«Μαλώνω με τον Θεούλη καμιά φορά, γιατί νομίζω ότι δε με ακούει, αλλά ακούει. Και τουλάχιστον… Η υπομονή είναι ένα προσόν για το οποίο δεν φημίζομαι. Αλλά έρχονται ορισμένα πράγματα και με τον καιρό διορθώνονται και απλώνονται. Αλλά, αν κάτι θα ήθελα να αλλάξω, είναι να είχα κάνει ακόμα ένα παιδάκι», εκμυστηρεύτηκε η Βούλα Πατουλίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Αναφερόμενη στον θάνατο του συζύγου της και Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών, τόνισε πως ό,τι είναι το οφείλει σε εκείνον. «Προσπαθώ να μαλακώσω λίγο την πληγή του ακρωτηριασμού. Έφυγε ο άνθρωπός μου. Τίποτα δεν θα ήμουν, αν δεν ήταν αυτός στο πλάι μου», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τις αποδοκιμασίες που άκουγε στα πρώτα της βήματα. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Άνοιξα, ή έπεσε λίγο φως σε αυτούς τους Έλληνες που δεν πτοούνται και που πιστεύουν σε μία πολύ συγκεκριμένη λέξη, στο “μπορώ”. Ναι, μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είναι μόνο θέμα του πείσματος. Είναι του να πειθαρχείς σε αυτό που φωνάζει η ψυχή σου. Και να μένεις εκεί, και να μην ακούς αυτό που γύρω σου βρυχάται και λέει: “Ποια μωρέ… τώρα; Πού πας μωρέ”. Αυτό το τελείως απαξιωτικό. Που σε τρελαίνει. Δηλαδή, τι κακό είναι να πεις ένα “μπράβο, άντε, κατάφερες κάτι λίγο, μήπως και λίγο παραπάνω;”. Πόσο δύσκολο είναι να το πεις;».

Όταν κατέκτησε όμως το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στα εμπόδια των 110 μ., έπαψαν να την αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. «Και νομίζω ότι είναι διαχρονικό. Ότι στα 21 σου χρόνια δεν ξεκινάει ποτέ κανείς, πουθενά στον κόσμο, πρωταθλητισμό. Για να δεις ότι το εγχείρημα δεν είναι “πέφτει η άλλη, κερδίζει αυτή”. Στα 23 κάνεις εμπόδια. Εμπόδια; Και γυναίκα; “Γιατί; Μπορείς;” Και στα 27 είσαι Ολυμπιονίκης και μετά κλείνουν τα στόματα», συμπλήρωσε.

