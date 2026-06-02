Αναστασία: Άκουγα να λένε για μένα αλλά προσπαθούσα να είμαι ήρεμη – Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου

Την Αναστασία υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show της Δευτέρας (1/6), με τη νεαρή τραγουδίστρια να μιλά για τα μέχρι τώρα χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας.

Όπως επισημαίνει, η 5ετής επαγγελματική ενασχόληση με τον χώρο την έχει κάνει να καταλάβει πως αυτό που μετράει περισσότερο απ’ όλα είναι η επαφή με τον κόσμο.

«Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που το “Αμαρτίες” έγινε viral στο TikTok. Μπορεί να γνωρίσεις πολύ ωραίους ανθρώπους αλλά και “άσχημους” ψυχικά. Πάνω από όλα έχει να κάνει για εμένα η επαφή μου με τον κόσμο.

Ό,τι κάνω βγαίνει από τη ψυχή μου, δεν μου αρέσει να προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι», δηλώνει η Αναστασία.

«Πέρυσι ένιωσα πιεσμένη και στενοχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Πάντα φοβάμαι να μην κάνω κάτι και χαλάσω όσα έχτισα. Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου για να μη χάσω αυτό που έχω.

Άκουγα να λένε συνεχώς για εμένα “είναι ένα πυροτέχνημα που θα σκάσει”. Εγώ προσπαθούσα να είμαι ήρεμη και να κάνω αυτό που αγαπώ και να μην γίνει αυτό που λένε, το να μην υπάρχω του χρόνου», εξομολογείται ανοιχτά η νεαρή τραγουδίστρια.