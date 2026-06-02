Βουβός πόνος στο τελευταίο “αντίο” στον Μάριο Οικονόμου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στα Ιωάννινα – Δείτε εικόνες

Σε κλίμα βαρύ πένθους και οδύνης τελέστηκε σήμερα το απόγευμα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε από τη ζωή χθες ενώ νοσηλεύονταν μετά από τροχαίο ατύχημα.

Συγγενείς και φίλοι του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους άνθρωπο για τελευταία φορά, στη γενέτειρά του τα Ιωάννινα.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων και πρώην συμπαίκτες του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου.

Δείτε εικόνες του Intime:

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην είσοδο του νοσοκομείου «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όταν οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του ποδοσφαιριστή.

Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε σε ηλικία 34 ετών. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Ιταλία και την Εθνική Ελλάδας  

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια, η ΣΠΑΛ, η Μπάρι, η ΑΕΚ, η Κοπεγχάγη, η Σαμπντόρια και ο Παναιτωλικός.

Το 2024 είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας στο ενεργητικό του έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα Δανίας το 2022 με την Κοπεγχάγη.

